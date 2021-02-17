Новости

Единая платформа по искусственному интеллекту упростит работу врачам 15:56
"Газпром" представил интерактивную карту газификации регионов России 15:53
Танк "Армата" впервые представят за рубежом в ОАЭ 15:53
В Чите во время ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку 15:51
Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
В Москве на 23 февраля пообещали погоду с "мужским характером" 15:30
Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы за похищения людей 15:30
Мэр Симферополя ушла в отставку 15:25
Компания Epic Games подала в суд на Apple в Европе 15:24
В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства 15:11
Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля 15:03
3D-модель показала гигантскую полость в ямальском кратере 15:00
В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект 14:59
В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета 14:51
РФ, Турция и Иран подтвердили приверженность договоренностям по Сирии 14:45
На западе Крыма отремонтируют 140 километров дорог 14:43
В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации 14:27
Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации 14:18
Следующая iOS будет скрывать следы в интернете 14:10
В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2" 14:07
В мадридском метро появится станция Конституции 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 15:42
Рубрика: Экономика

Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику"

Текст: Марина Трубилина

Курировать ряд важных проектов строительства и реконструкции будет публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Минстрой разработал проект постановления правительства об этом.

ППК "Единый заказчик" была создана путем реорганизации шести федеральных государственных учреждений, отмечается в пояснительной записке к постановлению. В сферу ее деятельности войдут более 100 объектов капстроительства, за которые ранее отвечали реорганизованные учреждения.

Мишустин назначил Оганесяна гендиректором госзаказчика в строительстве

"Единый заказчик" будет отвечать, в частности, за строительство Федерального детского реабилитационного центра в Подольске, лечебно-реабилитационного комплекса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани, реконструкцию здания Института экспериментальной кардиологии, строительство и реконструкцию зданий НМИЦ онкологии.

Ранее их курировал Минздрав. Вместо Минкультуры он станет курировать реконструкцию Детского музыкального театра имени Наталии Сац, ряда зданий Большого театра, цирков в Волгограде, Екатеринбурге, Твери, Иркутске и Воронеже. От Минспорта перейдет к "Единому заказчику" ведение строительства спортивно-оздоровительного центра в Калининграде. Ряд объектов передадут компании Минобрнауки и Минстрой

"Единый заказчик" станет госзаказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета, выделяемых на эти объекты.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера