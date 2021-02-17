Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику"

Курировать ряд важных проектов строительства и реконструкции будет публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Минстрой разработал проект постановления правительства об этом.

ППК "Единый заказчик" была создана путем реорганизации шести федеральных государственных учреждений, отмечается в пояснительной записке к постановлению. В сферу ее деятельности войдут более 100 объектов капстроительства, за которые ранее отвечали реорганизованные учреждения.

"Единый заказчик" будет отвечать, в частности, за строительство Федерального детского реабилитационного центра в Подольске, лечебно-реабилитационного комплекса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани, реконструкцию здания Института экспериментальной кардиологии, строительство и реконструкцию зданий НМИЦ онкологии.

Ранее их курировал Минздрав. Вместо Минкультуры он станет курировать реконструкцию Детского музыкального театра имени Наталии Сац, ряда зданий Большого театра, цирков в Волгограде, Екатеринбурге, Твери, Иркутске и Воронеже. От Минспорта перейдет к "Единому заказчику" ведение строительства спортивно-оздоровительного центра в Калининграде. Ряд объектов передадут компании Минобрнауки и Минстрой

"Единый заказчик" станет госзаказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета, выделяемых на эти объекты.