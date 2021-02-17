Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривает крупные штрафы за нарушения прав граждан в интернете, в том числе - за цензуру российских СМИ.

Ранее в законодательство была внесена норма о предупреждении владельцам сайтов и других ресурсов, если они нарушают права россиян на свободный поиск информации.

Игнорирование этих требований повлечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

При повторном правонарушении суммы вырастут в разы: гражданам придется заплатить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностным лицам - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, юридическим лицам - от 1,5 млн до 3 млн рублей.