В 2020 году выросло число ДТП из-за неисправных машин

По итогам прошлого года в России выросло количество аварий из-за эксплуатации технически неисправного транспорта. Также выросло количество погибших и получивших ранения в таких авариях. Госавтоинспекция подвела итоги 2020 года и опубликовала статистику.

В целом итоги довольно позитивные. Количество аварий снизилось на 11,7 процента и составило 145 073 ДТП. Число погибших в них людей снизилось на 4,9 процента и составило 16 152 человека. Снизился и социальный риск - 11 погибших на 100 тысяч населения. Напомним, что в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году необходимо достигнуть показателя 8 погибших на 100 тысяч населения. Задача не из легких.

Снижение происходит по всем показателям. Снизилось количество погибших в авариях пешеходов на 8,2 процента. Их погибло 4513 человек. На 7,1 процента уменьшилось число погибших в авариях детей. Всего по итогам года погибло 522 ребенка.

Практически неизменным остается количество аварий по вине нетрезвых водителей и число погибших в них людей. Всего зафиксировано 15 552 таких ДТП (-1,3 процента). В них погибло 4347 (+0,8 процента) человек.

В прошлом году на 13,7 процента выросло количество ДТП из-за неисправного транспорта. Таких аварий зафиксировано 7658. В них погибло 1223 человека, что на 10,5 процента больше, чем в 2019 году. Может, реформа техосмотра, которая стартует с 1 марта, позволит снизить количество неисправного транспорта на дорогах? Хотя эксперты в этом сомневаются. По их мнению, способы купить диагностическую карту сохранятся.

Автопарк вырос менее чем на миллион машин. Такое произошло впервые за многие годы

Кстати, по данным ГИБДД, в России по итогам года зарегистрировано 62 721 765 транспортных средств. Автопарк вырос по сравнению с 2019 годом на 980 тысяч машин. Прирост менее миллиона произошел впервые за многие годы. И это при ажиотажном спросе на автомобили в конце года.