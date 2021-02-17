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17.02.2021 08:55
Рубрика: В мире

Литовские бизнесмены пожаловались на недобросовестную конкуренцию

Текст: Надежда Ермолаева

Представители литовских торговых площадок готовят иски против государства по поводу карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает прибалтийское информагентство BNS со ссылкой на главу Литовской ассоциации рынков и торговых площадок Витениса Буткявичюса. По его словам, действующие в Литве ограничения нарушают правила конкуренции и защищают крупных предпринимателей.

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"В Литве сегодня рынок искажен: одним разрешено торговать, другим - нет. Тем, кто ведет малый бизнес, создавая рабочие места, нужно выжить на 260 евро", - говорит глава Ассоциации. Он считает ситуацию несправедливой и намерен отстаивать права литовского бизнеса не только в республике, но и институтах Евросоюза.

Более того, Буткявичюс не исключил, что иски против государства подготовят и потребители, которым из-за ограничений не были предоставлены услуги и товары.

Напомним, что в Литве с 16 декабря ужесточен карантин, запрещена работа непродовольственных магазинов и торговых площадок. Продавать можно только продукты и товары первой необходимости. С 15 февраля разрешили открыться небольшим магазинам промтоваров и салонам красоты, которые имеют отдельный вход.

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