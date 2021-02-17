В Минтрансе назвали условия введения платы за проход судов по рекам

Плата за проход судов по рекам будет взиматься только при условии получения дополнительной прибыли судовладельцами после улучшения условий судоходства. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Пошивай.

"Вопросы платности, конечно же, могут быть рассмотрены только при одном условии. Плата может и должна взиматься только с тех судовладельцев, которые получили дополнительные возможности перевозки дополнительных грузов и соответственно получили дополнительные доходы", - сказал он в ходе заседания за "круглым столом" в Совете Федерации.

Пошивай пояснил, что плата будет взиматься пропорционально полученным дополнительным доходам. Вырученные средства будут снова возвращаться во внутренние водные пути для создания новых объектов инфраструктуры.

Возможность введения платы Александр Пошивай будучи в должности руководителя Росморречфлота озвучил ранее в ноябре 2020 года. Тогда он пояснил, что плата будет взиматься за использование тех внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура.

По его словам, судовладельцы получают возможность увеличить объемы грузовых перевозок на модернизированных участках и получать более высокую прибыль, потому и взимание платы обоснованно.

Для проведения модернизации водных путей возможно создание единого оператора, так как сейчас большинство операторов являются бюджетными учреждениями и не имеют возможностей для "создания прорывных проектов", заметил замминистра.