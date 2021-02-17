В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов

Около 2,8 тысячи авиарейсов отменены во вторник в США из-за резкого похолодания и ухудшения погодных условий. Об этом сообщает портал FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов.

По его данным, в основном изменения в расписании коснулись аэропортов в Техасе, Джорджии, Колорадо, Иллинойсе и Флориде. При этом не исключено, что число отмененных рейсов будет расти, пишет ТАСС. Днем ранее в США были отменены свыше 3,8 тысячи рейсов.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. В южных штатах из-за непривычных для этих регионов морозов лопаются неутепленные водопроводные трубы. В Техасе произошел беспрецедентный энергетический коллапс - более пяти миллионов человек остались без электричества и возможности отапливать свои дома.

Во вторник в Далласе (штат Техас) температура снизилась до минус 16 градусов Цельсия, в Оклахома-Сити (штат Оклахома) - до минус 21, в Канзас-Сити (штат Миссури) - до минус 35 градусов.