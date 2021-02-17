В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином

Аномальные морозы, обрушившиеся на юг США, привели к очередным человеческим жертва, передает РИА Новости. В городке Шугарленд (Техас), второй день лишенном света и тепла, произошел пожар в доме, хозяева которого попытались растопить камин. В итоге погибли трое детей и их бабушка. Мать детей пострадала в пожаре, но ее жизнь вне опасности.

"По-видимому, они просто пытались согреться. Мы не можем утверждать, что это стало причиной пожара, мы просто думаем, что знаем, что они использовали камин", - так прокомментировали спасатели случившееся.

Напомним, что всего без тепла и света остались более 4 миллионов человек на юге США. Власти обвиняют местные энергетические компании в неготовности к случившейся погодной аномалии.

Ранее сообщалось о двух замерзших насмерть жителях штата.