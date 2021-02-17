В Техасе электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей

Жители Техаса во время отключения электроэнергии, 16 февраля 2021 г. Фото: Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей штата Техас, на которой ранее обрушилась снежная буря. Непогода оставила без света более 4,4 миллиона человек.

Пока без электроснабжения в штате остаются свыше 3,1 миллиона граждан. Совет по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса сообщил, что "восстанавливает мощности настолько быстро, насколько это возможно", пишет РИА Новости.

Напомним, морозы и снег в Техасе, а также других штатах США, вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и тепла. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы США приостановили работу из-за нарушений поставок электроэнергии, воды и топлива. Жертвами непогоды стали уже несколько человек.