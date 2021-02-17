В Москве прозвучат три оперы Мариинского театра в концертном исполнении, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России откроют цикл "Симфонии Дмитрия Шостаковича", Айлен Притчин и оркестр Musica Viva сыграют знаменитый цикл Вивальди, а Юлия Рутберг вместе с оркестром имени Осипова перелистает страницы жизни "звезды русского символизма" Зинаиды Гиппиус.

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ирина Чурилова, Юрий Воробьев,

Что играет: Дж. Пуччини - "Турандот".

Почему идти: Кульминация нынешнего оперного десанта Мариинки в Москву - "Турандот" Пуччини. Красота мелодий, изысканные гармонии в сочетании с оригинальным использованием "китайского" колорита, насыщенность оркестровых красок, масштабность хоров, вокальные партии двух главных героев рассчитанные на выдающихся исполнителей (Нетребко и Эйвазов!) - все это мы услышим в зале "Зарядье". И не только услышим, но и увидим. Костюмы, элементы сценографии и миманс тоже будут; назвать такое исполнение концертным язык не поворачивается. Опера, которую Пуччини считал своим лучшим сочинением, предстанет перед столичной публикой в наилучшем виде.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 21 февраля; 15 000 - 30 000 руб.

Фото: "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Ильдар Абдразаков, Владислав Сулимский, Екатерина Семенчук, Мигран Агаджанян, Сергей Скороходов и др.

Что играет: Дж. Верди - "Макбет".

Почему идти: Необычный для итальянской оперы сюжет "Макбета" с атмосферой зловещего мрака и жестокости держит зрителя в состоянии экстатического возбуждения и требует от певцов хорошей драматической игры. Звезды Мариинки вполне отвечают этому требованию, а их вокальные данные тем более вне сомнений - один Ильдар Абдразаков чего стоит! Маэстро Гергиев перенесет оперу Верди на сцену "Зарядья" в варианте, близком к сценическому, максимально используя оркестровые, хоровые и визуальные средства для создания грандиозной фрески.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 20 февраля; 1 300 - 6 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, солисты Анна Аглатова, Полина Шамаева, Михаил Губский.

Что играет: Д. Шостакович - Симфония №9, Цикл "Из еврейской народной поэзии", Сюита для променадного оркестра.

Почему идти: Неожиданный в первые месяцы после войны трагедийно-сатирический памфлет вместо монументального опуса, воспевающего победу - такой виделась современникам Девятая симфония Шостаковича. Какой видит ее маэстро Владимир Спиваков, мы узнаем на этом концерте. Вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" и Сюита для променадного оркестра завершат первую программу из серии "Симфонии Дмитрия Шостаковича". За час до каждого концерта в Малом зале "Зарядья" о симфониях великого композитора расскажут музыканты, журналисты и музыковеды.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 17 февраля; 1 200 - 3 000 руб.

Фото: "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Михаил Петренко, Роман Бурденко, Ирина Чурилова, Андрей Попов, Сергей Скороходов и др.

Что играет: Р. Вагнер - "Нюрнбергские мейстерзингеры" III акт оперы (в концертном исполнении).

Почему идти: Полное исполнение "Нюрнбергских мейстерзингеров" (без учета антрактов) длится четыре с половиной часа - формат, неудобный для концертного исполнения. В качестве компромисса в Зарядье будет исполнен заключительный акт оперы Вагнера. Широкой волной польются прекрасные мелодии, оттеняемые речитативами, полными сдержанного пафоса. Среди последних вагнеровских творений "Мейстерзингеры" отмечены особой свежестью, сочностью, полнокровием музыки. Кому как не маэстро Гергиеву преподать ее как истинное откровение.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 19 февраля; 1 200 - 6 000 руб.

Фото: "Русконцерт"

Кто играет: Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, солист Айлен Притчин.

Что играет: А. Вивальди - "Времена года", Й. Гайдн - Симфония №45 ("Прощальная").

Почему идти: Очевидно, что хрестоматийная программа, включающая вивальдиевские "Времена года", призвана ублажить начинающих любителей классики. С другой стороны, лауреат конкурса им. Чайковского Айлен Притчин - приманка для искушенных меломанов. "Очевидно, что он одарен выдающейся музыкальной культурой, которая выходит далеко за пределы инструментального мастерства", - написал об этом скрипаче Бруно Монсенжон. Небанально сыграть знаменитый цикл "рыжего монаха" способен далеко не каждый. Тем приятнее будет открытие, которое совершат на этом концерте начинающие любители классики и искушенные меломаны.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 19 февраля; 800 - 4 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова (дирижер Андрей Борейко).

Что играет: Р. Вагнер - Увертюра к опере "Нюрнбергские мейстерзингеры", П. Хиндемит - Концертная музыка для струнных и медных ("Бостонская симфония"), Д. Шостакович - Симфония № 10.

Почему идти: Увертюра к "Нюрнбергским мейстерзингерам" Вагнера пленяет энергией и юмором. "Бостонская симфония" Хиндемита наполняет возвышенной отрешенностью и утонченной красотой. И, наконец, Десятая симфония Шостаковича - богатство чувств и идей, предельная напряженность чувств и робкий вальс в финале. Госоркестр России под руководством маэстро Юровского сделал за прошедшие годы гигантский шаг вперед и сегодня способен выдать лучшее, на что способен с любым дирижером. Тем более с таким неординарным, как Андрей Борейко, который много лет сотрудничает с известными оркестрами всего мира.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 18 Февраля; 1 000 - 2 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова (дирижер Евгений Волчков), Юлия Рутберг (художественное слово), Вокальное трио "Реликт".

Что играет: Произведения А. Скрябина, Ф. Пуленка, Г. Форе, романсы на стихи С. Есенина и Ф. Сологуба.

Почему идти: Актриса Юлия Рутберг вместе со знаменитым на весь мир оркестром имени Осипова перелистает страницы удивительной жизни Зинаиды Гиппиус. "Звезда русского символизма" вместе со своим мужем Дмитрием Мережковским заметно повлияла на умонастроения предреволюционной России, а после своего отъезда- на русскую эмиграцию. В моноспектакле прозвучат стихотворения и проза Гиппиус, а также музыка Скрябина, Пуленка и Форе.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 21 февраля; 400 - 700 руб.