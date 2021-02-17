Видео: машину прошило насквозь балкой дорожного ограждения

Киноманам со стажем это видео напомнит одну из частей франшизы "Пункт назначения", серии фильмов, в которых цепочка трагических случайностей - крушения самолетов, падения лифтов, обрушения мостов и, конечно же, автокатастрофы с множеством жертв - приводит главных героев к гибели.

Но даже изобретательным сценаристам "Пункта назначения", наверное, не пришел бы в голову такой сюжет, такое нелепое стечение обстоятельств, как на этом видео, снятом в далеком солнечном Марокко.

Владелец белого Renault ухитрился врезаться в дорожное ограждение так, что многометровая балка ограждения проткнула автомобиль насквозь, как вертел протыкает мясо, от радиатора охлаждения до багажника.

Машина, похоже летела на огромной скорости, судя по тому, как балки разворотила верхнюю часть двигателя, прошила приборную панель и, пройдя ровно между водительским и передним пассажирскими сидениями, сорвала крышку багажника.

Самое удивительное в этой истории то, что водитель сумел выжить и отделался лишь легкими травмами. Сможет ли он после этого снова сесть за руль - вернее, захочет ли - большой вопрос.