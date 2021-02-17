Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун

"Привет, жестокий мир": на YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый тизер-трейлер фильма "Круэлла" - приквела классического мультфильма "101 далматинец".

Картина расскажет историю становления злодейки Стервеллы (Круэллы) Де Виль, роль которой исполнила очаровательная Эмма Стоун. И её образ очень напоминает Харли Квинн из DC.

Судя по представленным кадрам, лента будет нетипично выбиваться из ряда ранее снятых студией ремейков, как композиционно, так и по общему мрачному тону.

Ну и про современные тенденции в ролике не забыли упомянуть: "Я женщина, и я умею рычать", - гордо провозглашает будущая любительница меховых изделий в адрес "Жестокого мира", слоган о котором ранее был вынесен на постер проекта.

Премьера "Круэллы" запланирована на май текущего года.