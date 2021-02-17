Новости

Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 16:45
"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной" 16:23
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 16:19
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 14:01
Ремейк "Геркулеса" Disney будет соответствовать современным трендам 13:26

Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун

Новости
    17.02.2021, 17:14
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Disney Россия Фото: youtube.com/ Disney Россия
Фото: youtube.com/ Disney Россия

"Привет, жестокий мир": на YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый тизер-трейлер фильма "Круэлла" - приквела классического мультфильма "101 далматинец".

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер сериала Netflix "Затерянное королевство пиратов"

Картина расскажет историю становления злодейки Стервеллы (Круэллы) Де Виль, роль которой исполнила очаровательная Эмма Стоун. И её образ очень напоминает Харли Квинн из DC.

Судя по представленным кадрам, лента будет нетипично выбиваться из ряда ранее снятых студией ремейков, как композиционно, так и по общему мрачному тону.

Ну и про современные тенденции в ролике не забыли упомянуть: "Я женщина, и я умею рычать", - гордо провозглашает будущая любительница меховых изделий в адрес "Жестокого мира", слоган о котором ранее был вынесен на постер проекта.

Премьера "Круэллы" запланирована на май текущего года.

Новости

Вышел трейлер сериала Netflix "Затерянное королевство пиратов" 13:19
Вышел русский трейлер третьей части сайфай-боевика "Скайлайн" 13:14
Видео: Нагиев грубо пошутил над Лободой на детском "Голосе" 12:59
"Константина" перезапустят в формате сериала с "цветным" актером 12:51
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat выйдет 18 февраля 11:51
Внезапно вышел трейлер сериала Netflix по "Доте" 11:25
Объявлены номинанты премии Гильдии сценаристов Америки 10:32
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16.02.2021
Вышел трейлер спецэпизода-приквела "Ходячих мертвецов" про Нигана 16.02.2021
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 16.02.2021
⧣ Disney
Фото: instagram.com/ marvel
Disney выпустит документальный сериал о создании киновселенной Marvel 12:03
Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун 16.02.2021
Джина Карано раскрыла подробности своего увольнения из "Мандалорца" 16.02.2021