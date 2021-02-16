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Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун

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    16.02.2021, 18:59
Текст:   Богдан Бобров

Компания Disney опубликовала первый постер фильма "Круэлла" с замечательной Эммой Стоун в главной роли.

Картина выбивается из ряда ремейков классических мультфильмов студии вроде "Аладдина", "Книги Джунглей", "Дамбо" и "Короля Льва".

Она расскажет отдельную историю становления знаменитой злодейки Стервеллы (Круэллы) Де Виль из "101 далматинца" и, возможно, объяснит, откуда в женщине появилась столь маниакальная тяга к меховым изделиям из маленьких щеночков.

Полноценный трейлер ожидается уже завтра.

Премьера запланирована на 26 мая 2021 года.

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