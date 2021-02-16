Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун

Компания Disney опубликовала первый постер фильма "Круэлла" с замечательной Эммой Стоун в главной роли.
Hello, Cruel World. New Trailer Tomorrow. pic.twitter.com/kWXxbjaF4b— Disney (@Disney) February 16, 2021
Картина выбивается из ряда ремейков классических мультфильмов студии вроде "Аладдина", "Книги Джунглей", "Дамбо" и "Короля Льва".
Она расскажет отдельную историю становления знаменитой злодейки Стервеллы (Круэллы) Де Виль из "101 далматинца" и, возможно, объяснит, откуда в женщине появилась столь маниакальная тяга к меховым изделиям из маленьких щеночков.
Полноценный трейлер ожидается уже завтра.
Премьера запланирована на 26 мая 2021 года.