Новости

У "Ведьмака" появился новый тизер 14:48
Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч 14:33
Фото: Лобода отметила 37-летие с фронтменом Rammstein Линдеманном 13:38
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 17.10.2019
Актриса Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни 17.10.2019

Опубликованы первые фото со съемок Эммы Стоун в образе Стервеллы

Новости
    18.10.2019, 13:59
Текст:   Богдан Бобров

Вслед за первым кадром из грядущего игрового фильма "Стервелла" в Сети были опубликованы фотографии со съёмок, проходивших в Лондоне, с исполнительницей главной роли - Эммой Стоун.

Картина станет приквелом к знаменитому мультфильму Disney "101 далматинец" (1961) и расскажет историю становления главной антагонистки до обретения ею навязчивой идеи сшить себе манто из шкур щенков.

Обладательница премии "Оскар" не раз доказывала, что владеет незаурядным комедийным талантом, поэтому новый образ может получиться очень органичным и правдоподобным.

Помимо звёзды "Ла-Ла Ленда" в проекте также заявлено участие Эммы Томпсон ("Люди в черном: Интернэшнл"), Пола Уолтера Хаузера ("Тоня против всех") и Джоэла Фрая ("Игра престолов").

Премьера назначена на 28 мая 2021 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 17.10.2019
Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым 17.10.2019
Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост" 17.10.2019
Советский "Вий" снова признан одним из самых страшных фильмов в истории 17.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: facebook.com/ stefanie.bobrick
Умер Сэм Бобрик - один из создателей "Флинтстоунов" и Гомера Кучи 17.10.2019
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 16.10.2019
Бывшая жена Джереми Реннера рассказала, как он угрожал убить ее и себя 16.10.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ koconews
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 17.10.2019
Фото: у Тимати родился сын 16.10.2019
Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе 16.10.2019
⧣ детское кино
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками 16.10.2019
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 15.10.2019
Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 15.10.2019