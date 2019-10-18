Опубликованы первые фото со съемок Эммы Стоун в образе Стервеллы

Вслед за первым кадром из грядущего игрового фильма "Стервелла" в Сети были опубликованы фотографии со съёмок, проходивших в Лондоне, с исполнительницей главной роли - Эммой Стоун.

Картина станет приквелом к знаменитому мультфильму Disney "101 далматинец" (1961) и расскажет историю становления главной антагонистки до обретения ею навязчивой идеи сшить себе манто из шкур щенков.

Обладательница премии "Оскар" не раз доказывала, что владеет незаурядным комедийным талантом, поэтому новый образ может получиться очень органичным и правдоподобным.

Помимо звёзды "Ла-Ла Ленда" в проекте также заявлено участие Эммы Томпсон ("Люди в черном: Интернэшнл"), Пола Уолтера Хаузера ("Тоня против всех") и Джоэла Фрая ("Игра престолов").

Премьера назначена на 28 мая 2021 года.