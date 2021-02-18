Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, получивших вакцину "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных клинических исследований. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Первая группа добровольцев (в возрасте от 18 до 60 лет) показала 100% иммунологическую эффективность (вакцины), то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела", - сказал он в эфире Первого канала.

У участников испытаний старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. "Это прекрасный показатель для этого возраста", - отметил эксперт.

Ранее группа добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях вакцины "Эпиваккорона", написала открытое письмо по поводу того, что самостоятельно проведенные тесты не показали формирование иммунного ответа на вакцину. В Роспотребнадзоре дали разъяснения по поводу проведения подобного тестирования - для получения корректного результата анализ должен выполняться с помощью конкретной тест-системы, специально разработанной специалистами "Вектора".

Публикация результатов исследований вакцины, разработанной "Вектором", ожидается в ближайшее время.