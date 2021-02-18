Новости

Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова 14:40
Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:38
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину 14:29
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному 14:23
Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях 14:18
У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь 14:15
Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев 14:14
Набиуллина раскритиковала банки за скрытые комиссии по кредитам 14:12
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым 14:07
В Москву возвращаются аномальные морозы 14:06
Хуснуллин: Проблем с водой в Крыму не будет 13:57
Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна" 13:54
В Кремле опровергли предположения о бойкоте Россией Мюнхенской конференции 13:51
Песков назвал Украину недружественным для России государством 13:50
СК завершил работу по делу подозреваемых в растрате страховщиков 13:45
Захарова: Требование ЕСПЧ по Навальному подрывает доверие к этой структуре 13:45
На Алтае будут судить бизнесмена и тренера за травмы детей на батуте 13:45
Путин и Токаев обсудили производство "Спутник V" в Казахстане 13:38
Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ 13:31
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова 13:30
Никита Михалков: Мягков был смешным импровизатором, хулиганом 13:29
Путин встретится с Лукашенко 22 февраля 13:25
При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 14:14
Рубрика: Общество

Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев

Текст: Ирина Невинная

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, получивших вакцину "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных клинических исследований. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Прививка вакциной "ЭпиВакКорона" защитит от COVID-19 в течение года

"Первая группа добровольцев (в возрасте от 18 до 60 лет) показала 100% иммунологическую эффективность (вакцины), то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела", - сказал он в эфире Первого канала.

У участников испытаний старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. "Это прекрасный показатель для этого возраста", - отметил эксперт.

Ранее группа добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях вакцины "Эпиваккорона", написала открытое письмо по поводу того, что самостоятельно проведенные тесты не показали формирование иммунного ответа на вакцину. В Роспотребнадзоре дали разъяснения по поводу проведения подобного тестирования - для получения корректного результата анализ должен выполняться с помощью конкретной тест-системы, специально разработанной специалистами "Вектора".

Публикация результатов исследований вакцины, разработанной "Вектором", ожидается в ближайшее время.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко 22 февраля
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"