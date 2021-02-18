"Вектор" наращивает производство вакцины "ЭпиВакКорона"

ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" до конца февраля должен произвести около 400 тыс. доз вакцины против COVID-19 "ЭпиВакКорона", а к концу полугодия ежемесячный объем производства составит более 4 млн доз. Об этом сообщила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству "Вектора" Татьяна Непомнящих.

"Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз, выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество - более 4 млн доз в месяц", - сообщила она в эфире Первого канала.

В "Векторе" недавно сообщили, что в ближайшее время должна выйти публикация о результатах клинических исследований вакцины в одном из рецензируемых медицинских изданий. По мнению разработчиков вакцины, иммунитет после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться в течение года.