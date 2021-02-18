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Барбара Брыльска прокомментировала смерть Андрея Мягкова

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    18.02.2021, 11:46
Текст:   Олег Усков

79-летняя польская актриса Барбара Брыльска, партнерша скончавшегося сегодня на 83-м году жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова по "Иронии судьбы", прокомментировала уход коллеги. Назвав его прекрасным человеком и актером.

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком", - сказала Брыльска в беседе с РИА Новости. Она добавила, что очень любила Мягкова.

Брыльска и Мягков дважды появлялись на экранах как дуэт - в лирической комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" 1975 года и в ее продолжении в 2007-м.

При этом стоит вспомнить, что прежде в интервью артистка отмечала, что ни Мягков, ни Яковлев как мужчины ее совершенно не привлекали. И даже наоборот.

Предварительной причиной смерти Мягкова названа острая сердечная недостаточность.

О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее.

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