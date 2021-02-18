ЦБ рассказал о сроках повышения ключевой ставки до 5-6%

Банк России может вернуться к нейтральному уровню ключевой ставки, который он оценивает в 5-6%, в 2021-2023 годах. Об этом заявила на встрече ЦБ с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки - она тоже может уточняться, но сейчас это 5-6%", - сказала Набиуллина. Она уточнила, что скорость возврата к нейтральному диапазону ключевой ставки будет зависеть от динамики инфляции.

Сейчас ключевая ставка составляет 4,25% годовых, на прошлой неделе Банк России в четвертый раз подряд оставил ее на этом уровне. Это исторический минимум, к которому ЦБ привел ставку с середины 2019 года в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики (сначала он был обусловлен низкой инфляцией, а потом необходимостью помочь просевшей из-за пандемии экономике через дешевый кредит). За это время ставка снизилась на 3,5 процентных пункта. Но с лета 2020 года ЦБ постоянно сохранял уровень ключевой ставки неизменным. В феврале на фоне пика ускорения инфляции, начавшегося еще в 2020 году, ЦБ объявил о том, что больше потенциала для снижения ключевой ставки нет.

Как уточняла ранее Набиуллина, денежно-кредитная политика по крайней мере в 2021 году пока останется мягкой. Фактически это означает, что Банк России на данный момент не планирует поднимать до конца года ставку выше уровня 5%. Нейтральная ключевая ставка, определяемая Банком России в 5-6%, не оказывает на экономику ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния. При этом она позволяет достигать цели ЦБ по инфляции, сформулированной как "вблизи 4%". В 2020 году инфляция составила 4,9%, в 2021 году Банк России прогнозирует ее на уровне 3,7-4,2%. В январе 2021 года, по данным Росстата, показатель годовой инфляции составил 5,2%.