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18 февраля 2021 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 февраля 2021 года № 50-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 18 февраля 2021 г.
Опубликован 18 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.; 16 октября 2020 г.; 30 октября 2020 г.; 13 ноября 2020 г.; 19 ноября 2020 г.; 25 декабря 2020 г.; 22 января 2021 г.; 1 февраля 2021 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "не более 60 процентов" заменить словами "не более 75 процентов";

2) пункт 2-1 признать утратившим силу;

3) абзац первый пункта 16 после слов "21 февраля 2021 года" дополнить словами ", с 22 февраля 2021 года по 7 марта 2021 года".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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