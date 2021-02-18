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Рубрика: Спорт

Футболисту "Ювентуса" Морате стало плохо после матча с "Порту"

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, что форварду его команды Альваро Морате стало плохо после первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:2).
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
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По словам Пирло, испанец почувствовал себя неважно в раздевалке. И ему пришлось даже прилечь. "Мората и раньше был не в лучшей форме, и к тому же он недавно переболел гриппом. Альваро вышел на поле только потому, что сегодня был нужен "Ювентусу". После матча он почувствовал слабость и недомогание", - цитирует рулевого "Старой синьоры" портал Football Italia.

Что касается итогов встречи, то Пирло отметил, что гол Федерико Кьезы в концовке оставил неплохие шансы его команде в борьбе за выход в четвертьфинал. "Нелегко отреагировать, когда пропускаешь такой гол уже на второй минуте. Игроки утратили уверенность, это повлияло на их выступление. К счастью, Кьеза забил важный мяч, и теперь мы сосредоточимся на ответном поединке", - сказал Пирло.

Ответный матч между "Ювентусом" и "Порту" состоится девятого марта.

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