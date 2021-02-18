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18.02.2021 18:59
Рубрика: Власть

Губернаторы "новой волны" рассказали, как завоевать доверие граждан

Текст: Ксения Воронцова
Губернаторы "новой волны" рассказали, что завоевать доверие граждан можно через диалог - и чем больше площадок задействовано, тем лучше. Однако к новой соцсети ClubHouse они отнеслись с осторожностью - важен не пиар, а реальные действия и помощь, считают главы регионов.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Дискуссия об этом прошла за "круглым столом" на площадке МИА "Россия сегодня". Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына напомнила о докладе, посвященном анализу государственной кадровой политики, в котором появилось определение губернаторов "новой волны". В основании термина лежало три критерия: близость к людям, решение проблем и стратегическое управление регионом.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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По данным ЭИСИ, на показатели доверия к власти влияют два направления работы - социальное (все, что касается решения проблем, помощи семьям, пожилым, поддержки врачей и волонтеров) и коммуникативное (расширение форматов общения с населением, увеличением площадок для взаимодействия и вовлечение граждан в процессы управления).

Губернатор Калужской области Владислав Шапша согласился с тем, что важно совмещать эти две функции. Он привел в пример период пандемии, когда пришлось принимать непопулярные решения, вводить ограничения, и без соответствующих объяснений это вызывало негативную реакцию у людей.

Шапша также вспомнил о недавних событиях - о прошедшем снегопаде. Власти честно сказали, что возможности и ресурсов оперативно справиться с последствиями стихии в регионе нет, рассказал он. "Пришлось самому с лопатой выйти… Это была попытка показать, что все мы люди, каждый из нас может столкнуться с этой ситуацией и решить ее у себя дома, во дворе, с парковочным местом", - заметил губернатор.

Глава Калужской области отметил, что самыми актуальными форматами для общения власти и граждан остаются соцсети. Главное, по его словам, чтобы за ответами чиновников следовали реальные решения.

По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, инструменты для взаимодействия с населением у всех одинаковые, и чем больше площадок задействовано, тем лучше. Он поделился опытом проведения прямых эфиров на телевидении, в ходе которых он отвечает на звонки горожан.

При этом о новой социальной сети ClubHouse главы регионов говорили с осторожностью. Михаила Развожаев назвал эту площадку интересной, но регистрироваться там только ради пиара, по его мнению, не стоит. Главы Тюменской и Калужской области Александр Моор и Владислав Шапша поддержали коллегу.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов считает, что нужно работать там, где удобно жителям региона. По его словам, именно поэтому он завел страницу в Instagram, хотя ему ближе Facebook и Живой журнал. На другие социальные сети требуется время, отметил он. "Если бы можно было заниматься целый день экспертной работой или комментировать, я бы с большим удовольствием ClubHouse завел", - отметил Солодов.

Начальник управления региональных компетенций АНО "Диалог" Андрей Цепелев рассказал, что странички губернаторов в соцсетях стали уникальными новыми медиа, причем самыми крупными в регионе с точки зрения вовлеченности аудитории. При этом людей привлекает во многом живой язык, контент о семье, хобби и отдыхе главы региона, из этого формируется доверие, которое переходит и на рабочие темы.

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