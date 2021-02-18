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18 февраля 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 18 февраля 2021 года № 20-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

в пункте 14 слова "обслуживание посетителей в зданиях музеев и выставочных центров, за исключением индивидуального посещения (в том числе лицам, совместно проживающим) по предварительной записи, а также" исключить.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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