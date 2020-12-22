Указ губернатора Ивановской области от 21 декабря 2020 года № 169-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области постановляю:

Изложить указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" в новой редакции (прилагается).

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский





Приложение к указу Губернатора Ивановской области от 21.12.2020 № 169-уг

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области постановляю:

1. Ввести с 18.03.2020 на территории Ивановской области режим повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Определить Ивановскую область территорией, в границах которой предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" обязать лиц, прибывших из иностранных государств, соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) сроком на 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию, за исключением случаев, установленных подпунктом 4.2 настоящего пункта.

Обязать лиц, прибывших из иностранных государств, в том числе иностранных граждан:

4.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Ивановскую область, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97 либо по единому номеру "112".

4.2. В течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, а также в случае отсутствия медицинских документов, установленных абзацем вторым настоящего подпункта, пройти лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Требование абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на иностранных граждан и граждан Российской Федерации, которые при пересечении Государственной границы Российской Федерации представили медицинские документы (на русском или английском языках), подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG).

4.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинской организации и сообщать работнику медицинской организации данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.

4.4. В случае, предусмотренном подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего указа, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).

5. Обязать лиц, прибывающих в Ивановскую область любыми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия в Ивановскую область, в случае пребывания на территории Ивановской области менее 14 дней - в течение всего периода пребывания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Режим изоляции, предусмотренный настоящим пунктом, не применяется:

к лицам, имеющим при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты въезда на территорию Ивановской области, либо медицинский документ, подтверждающий выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-COV-2;

к руководителям и сотрудникам (работникам) организаций (предприятий, органов власти, учреждений), деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, к прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций, а также к лицам, являющимся участниками конституционного, гражданского, арбитражного, административного или уголовного судопроизводства, следующим к месту (от места) участия в совершаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке процессуальных действиях, в том числе для участия в судебных заседаниях (на основании повесток и иных вызовов суда, прокурора и иных правоохранительных органов Ивановской области), при условии соблюдения указанными лицами мер безопасности, определенных в настоящем указе;

к лицам, указанным в пунктах 15, 16 настоящего указа.

6. Обязать жителей Ивановской области, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области (8 (4932) 93-97-97), за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Лицам, состоящим на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, разрешить покидать места проживания (пребывания) в случаях посещения ими объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, выгула домашних животных и выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

7. Обязать жителей Ивановской области в возрасте 65 лет и старше соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области (8 (4932) 93-97-97), за исключением возможности совершения прогулок.

8. Рекомендовать жителям Ивановской области минимизировать число контактов с другими лицами, за исключением лиц, совместно проживающих в одном помещении.

9. Обязать граждан при нахождении на улице и в других общественных местах соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, за исключением случаев:

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в общественном транспорте, услуг общественного питания на открытых верандах при стационарных предприятиях общественного питания;

совместного нахождения на улице и в других общественных местах родителей (законных представителей) с несовершеннолетними детьми, совместно проживающих членов семьи;

выполнения гражданами служебных (должностных) обязанностей, направленных на оказание медицинской и социальной помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности.

Обязать граждан при нахождении в общественном транспорте, включая легковое такси, нежилых зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), подъездах жилых домов, на улице при контакте с другими людьми (за исключением лиц, совместно проживающих в одном помещении) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие), закрывающие рот и нос таким образом, чтобы данные средства индивидуальной защиты органов дыхания были надежно закреплены для минимизации промежутков между лицом и средствами индивидуальной защиты органов дыхания, и рук (перчатки или средства для обработки рук (кожные антисептики)).

Ограничения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не распространяются на случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Ивановской области, в которых использование средств индивидуальной защиты не обязательно.

10. Обязать всех индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц всех организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Ивановской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами:

10.1. Обеспечить соблюдение регламентов по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденных Правительством Ивановской области.

10.2. Перевести на дистанционную форму работы работников при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организации.

При невозможности перевода лиц, указанных в пунктах 6, 7 настоящего указа, на дистанционную форму работы, предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

10.3. Определить численность и списки работников, которые с 30.03.2020 и на период действия режима повышенной готовности для обеспечения функционирования организации (предприятия) должны исполнять профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте и дистанционно.

10.4. Создать для работников безопасные условия труда, обеспечивающие профилактику распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

10.5. Определить лиц, ответственных за контроль за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и иных мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим указом.

10.6. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации.

10.7. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

10.8. Внедрить дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

10.9. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и межрегиональных мероприятий, а также от участия в таких мероприятиях.

10.10. Не направлять работников в служебные командировки, за исключением крайней необходимости.

10.11. Оказывать работникам, указанным в подпункте 10.2 пункта 10 настоящего указа, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

10.12. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

10.13. Участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространению в Ивановской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

11. Запретить до снятия режима повышенной готовности:

11.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых (за исключением работы кинотеатров (кинозалов)), развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей) и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

11.2. Функционирование для посетителей предприятий организации досуга граждан, в том числе ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также функционирование аттракционов на территории парков культуры и отдыха (городских парков).

11.3. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

11.4. Прием и размещение лиц в организациях отдыха и оздоровления детей.

Ограничение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяется на:

прием детей в лагеря дневного пребывания, осуществляющие организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с использованием технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие детей и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением дистанционных технологий;

прием в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, включенные в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ивановской области, детей, проживающих в Ивановской области, нуждающихся в оздоровлении после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на основании медицинской справки по форме № 070/у.

11.5. Нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территориях и в помещениях торговых центров, торгово-развлекательных комплексов без сопровождения родителей (законных представителей).

12. Приостанавливать деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (выполняющих работы) на территории Ивановской области, при несоблюдении требований, установленных пунктом 10 настоящего указа.

13. Приостановить до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области личный прием граждан в территориальных органах Департамента социальной защиты населения Ивановской области и многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг для подачи заявлений на предоставление государственной услуги "Постановка в очередь для предоставления путевки в санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного действия, загородный оздоровительный лагерь; для организации предоставления двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания", сохранив прием документов на предоставление указанной государственной услуги в электронной форме и посредством почтовой связи.

14. Запретить обслуживание посетителей в зданиях музеев и выставочных центров, за исключением индивидуального посещения (в том числе лицами, совместно проживающими) по предварительной записи, а также обслуживание посетителей в зданиях архивов и библиотек, за исключением предоставления услуг по выдаче книг и иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания (помещения) библиотеки по предварительной записи и предварительному заказу документов, указанных в настоящем пункте.

15. Осуществлять прием и размещение жителей Ивановской области и лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах при наличии у них медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема и размещения, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-CoV-2, а также бронирование для них мест в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах и иных средствах размещения.

16. Осуществлять прием жителей Ивановской области и лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, в организации, находящиеся на территории Ивановской области, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, при наличии у них медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-CoV-2, либо справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения, и бронирование для них мест в указанных в настоящем пункте организациях.

17. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам всех организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Ивановской области в сфере телекоммуникационных технологий, не допускать прекращения предоставления услуг связи и подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет гражданам, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе.

18. Руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организованное проведение временного досуга детей, спортивную подготовку, обеспечить соблюдение требований регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области.

19. Установить, что с 16.11.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области обеспечивается реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования для обучающихся 9 - 11 классов образовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области, с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

20. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, руководителям частных общеобразовательных организаций принять меры по реализации образовательных программ среднего общего образования с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

21. Индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей, а также организованное проведение временного досуга детей, в период с 26.10.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области осуществлять проведение занятий исключительно с применением технологии опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся и педагогических работников, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется:

на занятия с детьми дошкольного возраста и обучающимися 1 - 4 классов общеобразовательных организаций (за исключением детских игровых комнат и детских развлекательных центров);

на занятия физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также иных организациях вне зависимости от формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на базе объектов физической культуры и спорта (за исключением помещений общеобразовательных организаций).

22. Ректорам организаций высшего образования, руководителям профессиональных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих профессиональное обучение, расположенных на территории Ивановской области, организовать реализацию образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020, и Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17.08.2020.

23. Департаменту социальной защиты населения Ивановской области организовать в учреждениях социальной защиты населения:

23.1. Ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих граждан.

23.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

24. Департаменту здравоохранения Ивановской области:

24.1. Обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности.

24.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций:

для лиц, указанных в пункте 6 настоящего указа, в случае организации лечения на дому;

для лиц, указанных в пункте 7 настоящего указа.

24.3. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

24.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала.

24.5. Обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками инфекционного заболевания.

24.6. Организовать совместно с Дирекцией скоростного сообщения - филиалом ОАО "Российские железные дороги" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров поездов скоростного сообщения "Ласточка", следующих по маршруту "Москва -Иваново", в случае выявления лиц с повышенной температурой тела -организовать оказание необходимой медицинской помощи.

24.7. Организовать совместно с ООО "Центр-Авиа" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново авиатранспортом, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинской помощи.

24.8. Организовать совместно с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново рейсовыми автобусами из г. Москвы, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинской помощи.

24.9. Обеспечить разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

24.10. Обеспечить распространение в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и публикаций в средствах массовой информации.

24.11. Обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

24.12. Совместно с комитетом Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения обеспечить включение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в систему информирования гражданами о своем прибытии из-за границы.

24.13. Обеспечить создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов для осуществления мероприятий по профилактике, предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области.

24.14. Организовать совместно с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области работу по использованию резерва материальных ресурсов для осуществления мероприятий по профилактике, предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области в соответствии с заявками от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, общественных организаций Ивановской области и иных некоммерческих организаций Ивановской области.

24.15. Организовать бесплатное обеспечение граждан с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) лекарственными препаратами по рецептам врачей, в том числе для лечения в амбулаторных условиях.

Организовать создание запаса лекарственных средств в целях их экстренного использования для лечения граждан с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в стационарных условиях.

Перечень лекарственных препаратов для лечения граждан с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), указанных в абзацах первом и втором настоящего подпункта, утверждается Департаментом здравоохранения Ивановской области.

25. Департамент здравоохранения и подведомственные ему государственные учреждения здравоохранения Ивановской области при заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров (медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и антисептических средств), необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-2019), вправе предусматривать авансовый платеж в размере 100 процентов цены таких государственных контрактов (договоров).

26. Департаменту здравоохранения Ивановской области и Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области организовать работу по обеспечению аптечных учреждений Ивановской области медицинскими масками и средствами индивидуальной защиты, в соответствии с заявками от аптечных учреждений.

27. Обязать руководителей аптечных учреждений независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), средств индивидуальной защиты в аптечных учреждениях Ивановской области.

28. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области совместно с Департаментом развития информационного общества Ивановской области обеспечить в период с 24.11.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области приостановление использования транспортного приложения социальных карт жителя Ивановской области у держателей социальных карт жителя Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, за исключением работников медицинских организаций.

29. В целях обеспечения исполнения пункта 28 настоящего указа запретить использование терминалов для приема социальных карт в общественном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах Ивановской области в части транспортного приложения социальных карт жителя Ивановской области у держателей социальных карт жителя Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, за исключением работников медицинских организаций, - на период с 24.11.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области.

30. Запретить в период с 26.12.2020 по 08.01.2021 осуществление остановок на промежуточных или конечных остановочных пунктах на территории Ивановской области туристических автобусов с начальным пунктом маршрута путешествия за пределами Ивановской области.

31. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области, главам муниципальных образований Ивановской области:

31.1. Исключить личное присутствие на рабочем месте лиц, указанных в пунктах 6, 7 настоящего указа, в том числе обеспечить их перевод на дистанционную форму работы или установить им нерабочие дни с сохранением за работниками места работы (должности) и денежного содержания (заработной платы).

31.2. Определить численность государственных и муниципальных служащих, работников органов государственной и муниципальной власти, работников подведомственных учреждений, участвующих в предоставлении государственных (муниципальных) услуг и исполнении государственных (муниципальных) функций, обеспечивающих с 01.05.2020 на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ивановской области функционирование соответствующих органов (учреждений).

31.3. Установить порядок работы подведомственных учреждений по предоставлению государственных (муниципальных) услуг и исполнению государственных (муниципальных) функций с 01.05.2020 до снятия режима повышенной готовности.

31.4. Оказывать работникам, указанным в подпункте 31.1 пункта 31 настоящего указа, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

31.5. Организовать представление учредителю подведомственными учреждениями сведений о численности работников, исполняющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте и дистанционно, в том числе лиц, указанных в пунктах 6, 7 настоящего указа, а также численности работников, для которых указанный период является нерабочими днями.

32. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области и органам местного самоуправления городских округов Ивановской области изменить режим рабочего времени на период действия режима повышенной готовности, установив начало рабочего дня в 10:00.

33. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ивановской области изменить режим рабочего времени на период действия режима повышенной готовности, установив начало рабочего дня в 10:00.

34. Рекомендовать волонтерам волонтерского центра регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Ивановской области с привлечением иных волонтерских организаций и объединений в Ивановской области информировать лиц, указанных в пунктах 6, 7 настоящего указа, о текущей ситуации, мерах по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и оказывать им необходимую помощь, в том числе по доставке продуктов и лекарственных препаратов, выгулу домашних животных и выносу отходов до ближайшего места накопления отходов.

35. Рекомендовать главам муниципальных образований Ивановской области:

35.1. Создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории соответствующих муниципальных образований Ивановской области.

35.2. Обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Ивановской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

35.3. Усилить контроль за соблюдением регламентов по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденных Правительством Ивановской области на территории соответствующего муниципального образования Ивановской области.

35.4. Еженедельно представлять в Штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области доклад о ситуации с распространением в соответствующем муниципальном образовании новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

35.5. Организовать в целях недопущения прекращения транспортного сообщения на муниципальных маршрутах перевозку пассажиров и багажа по заказу.

36. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ивановской области под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и организаций Ивановской области.

37. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области, управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области, Главному управлению МЧС России по Ивановской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области, иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления

муниципальных образований Ивановской области принять меры по контролю за соблюдением гражданами, находящимися на территории Ивановской области, ограничительных мероприятий, установленных настоящим указом, в пределах полномочий.

38. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области:

38.1. Обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях.

38.2. Принять дополнительные меры по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

39. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.







