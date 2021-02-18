У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Из Windows начали принудительно удалять Adobe Flash

Текст:   Антон Благовещенский
18.02.2021,  
15:58
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Microsoft начала распространять обновление для Windows 10, который принудительно и без возможности восстановления удаляет из системы плеер Adobe Flash.

Как пишет Windows Latest, патч устанавливается автоматически во время проверки свежих обновлений. Вслед за удалением Flash Player происходит перезагрузка системы, после которой установить плеер заново уже невозможно.

Владельцы Windows 7 стали переходить на Windows 10. Это все еще бесплатно

В то же время, отмечает издание, обновление не занимается удалением компонентов Flash, которые встроены в браузеры.

Напомним, что поддержка Adobe Flash Player была прекращена 31 декабря 2020 года. В конце января от работы с Flash отказались разработчики браузера Chrome.

Windows
Фото: iStock
В России интернет вещей заработает по национальным стандартам 00:00
Google "убьет" браузер Chrome на старых компьютерах 08.02.2021
Владельцы Windows 7 стали переходить на Windows 10. Это все еще бесплатно 01.02.2021
компьютеры
Фото: iStock
В России разработали сверхтонкую камеру для гаджетов 17.02.2021
Обнаружен способ случайно "убить" компьютер на Windows одной командой 15.01.2021
Будьте осторожны. Обновление Windows 10 "убивает" компьютер 18.12.2020
Adobe
Фото: Тагир Раджавов
Коронавирус подстегнул развитие IT-индустрии в Ростовской области 17.02.2021
Легендарный Flash умер окончательно. Его советуют удалить с компьютера 13.01.2021
Обновление Lightroom стерло фотографии пользователей iPhone и iPad 21.08.2020