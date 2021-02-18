Из Windows начали принудительно удалять Adobe Flash

Microsoft начала распространять обновление для Windows 10, который принудительно и без возможности восстановления удаляет из системы плеер Adobe Flash.

Как пишет Windows Latest, патч устанавливается автоматически во время проверки свежих обновлений. Вслед за удалением Flash Player происходит перезагрузка системы, после которой установить плеер заново уже невозможно.

В то же время, отмечает издание, обновление не занимается удалением компонентов Flash, которые встроены в браузеры.

Напомним, что поддержка Adobe Flash Player была прекращена 31 декабря 2020 года. В конце января от работы с Flash отказались разработчики браузера Chrome.