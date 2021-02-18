Коболев назвал остановку "Северного потока-2" вопросом жизни и смерти

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал остановку реализации проекта "Северный поток-2" вопросом "жизни и смерти". По его словам, как только Россия получит возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, газотранспортная система страны станет "просто сетью трубопроводов".

"Вот почему остановка "Северного потока-2" - вопрос жизни или смерти для наших граждан", - написал Коболев на своей странице в.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на активное противодействие этому со стороны США. "Мы не сомневаемся, что "Северный поток-2" будет реализован, он уже закончен более чем на 95%", - сказал вице-премьер.

По его словам, законность строительства газопровода и интересы европейских партнеров "Газпрома" исключают возможность рисков заморозки проекта или неиспользования газопровода в дальнейшем.

В свою очередь начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко заявил, что строительство морского участка "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить в апреле этого года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас работы ведутся в датской зоне, ими занимается российская трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда.

В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги.