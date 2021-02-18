Кокорин не сыграет в следующем матче "Фиорентины"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не примет участия в следующем матче своей команды. Об этом рассказал журналистам главный тренер флорентийского клуба Чезаре Пранделли. По его словам, которые цитирует Fanta Calcio, российский форвард будет внесен в заявку на матч против "Специи", но шансов на то, что он выйдет на поле практически нет.

Игра "Фиорентина" - "Специя" состоится уже в пятницу.

"Я включил Кокорина в состав в матче против "Интера", чтобы оценить его состояние, которое у него еще не очень хорошее. В той игре была небольшая проблема, из-за которой он чувствовал себя некомфортно. Завтра я верну его на скамейку запасных, но не думаю, что смогу его использовать", - сказал Пранделли.

Кокорин провел за новый клуб один матч и пока не отметился результативными действиями. Он перешел в "Фиорентину" из "Спартака" нынешней зимой.