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18 февраля 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 17 февраля 2021 года № 46-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 17 февраля 2021 г.
Опубликован 18 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности";

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг) изменение, дополнив абзац первый подпункта 16.1 пункта 16 после слова "массовых" словами ", в том числе публичных,".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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