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Рубрика: Культура

Лукашин, Карандышев, Новосельцев: вспоминаем любимые роли Андрея Мягкова

Текст: Инга Бугулова, Наталья Лебедева
На 83-м году жизни не стало Андрея Мягкова - актера, подарившего нам множество прекрасных ролей. Он был одним из ведущих артистов МХТ им. Чехова, но большинству зрителей полюбился своими работами в кино. Многие из них можно смело назвать народными - а как иначе, если каждый персонаж буквально растащен на цитаты? "Российская газета" вспоминает экранных героев Андрея Мягкова, часто под стать его фамилии - мягких, скромных, застенчивых. Таким мы его и запомним.

"Ирония судьбы, или С легким паром" (1975), Женя Лукашин

Роль Жени Лукашина принесла Андрею Мягкову народную любовь и известность. Созданный им образ простого советского интеллигента, скромного, неуклюжего, странного, даже милого, получился настолько убедительным, что зрители всерьез полагали, что актеру и играть ничего не пришлось. Но за внешней комедийностью скрывается большой драматический характер, метущийся и сомневающийся. Невероятная палитра чувств, разрывающих героя изнутри, накрывает зрителя волной и никого не оставляет равнодушным.

Фильм впервые вышел на экраны в 1975 году, а телевизионную премьеру посмотрели более 100 миллионов зрителей. С тех пор "Ирония судьбы, или С легким паром" стала постоянным героем Нового года. При этом сам Андрей Мягков недолюбливал эту роль, а ежегодные показы называл не иначе, как насилием над зрителем.

"Служебный роман" (1977), Анатолий Новосельцев

"Мымра!", "Здравствуйте... Прокофья Людмиловна", "Все Новосельцев, ваше дело - труба!" - этот фильм, как и "Иронию судьбы", многие знают наизусть. Здесь герой Андрея Мягкова приобрел еще более узнаваемые черты интеллигента, даже несколько утрированные: очки в толстой оправе, усики...

Анатолий Ефремович Новосельцев - старший статистик учреждения. Очень робкий и рассеянный человек, но при этом добрый и заботливый. Имеет двух сыновей, которых ему оставила жена. Его приятель Самохвалов - человек успешный и предприимчивый - советует ему приударить за начальницей - Людмилой Прокофьевной, чтобы получить вакантное место зав. отделом. Однако эта затея перерастает в нечто большее…

За роль Новосельцева Андрей Мягков был награжден Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. Ну и любовью миллионов зрителей, конечно.

"Жестокий романс" (1984), Юлий Карандышев

В этом фильме по мотивам пьесы "Бесприданница" Андрей Мягков сыграл мелкого чиновника Юлия Капитоновича Карандышева. Почтовый служащий - один из ухажеров Ларисы, но ей он совсем неинтересен. А еще он глуповат, болезненно самолюбив и беден.

Фото: В. Алисов/РИА Новости
Барбара Брыльска прокомментировала смерть Андрея Мягкова

Интересно, что в роли Карандышева Мягков едва не простился с жизнью. Когда снимали эпизод, где обезумевший от ревности жених догоняет на лодке пароход, увозящий Ларису, артист слишком близко подплыл к огромному гребному колесу. Одна лопасть ударила по носу лодки - она перевернулась вертикально, другая - по корме. Андрей Мягков вместе с лодкой мгновенно оказался под водой. Никто из очевидцев не сомневался, что он погиб. Но Мягков выплыл и, по словам оператора Вадима Алисова, в шоке крикнул коллегам: "Парик я потерял, а очки успел схватить!".

Фильм "Жестокий романс" был признан лучшим фильмом 1984 года по версии журнала "Советский экран".

"На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" (1993), эмигрант дядя Миша, он же Артист

Не все любят эту кинокомедию Леонида Гайдая, возможно, справедливо критикуют за излишнюю гротескность, абсурдность, даже сюрреалистичность. Но Андрей Мягков и его Дядя Миша в этом фильме бесподобен. Это настоящий Артист, с легкостью примеряющий любую маску: эмигрант дядя Миша, бандит и еще множество других исторических и выдуманных персонажей - Отелло, Гитлера, Наполеона, Сталина, Хрущева…

Здесь все - и самоирония, и внутренняя драма, и потрясающая многогранная игра. Как можно было увидеть в интеллигенте Лукашине опытного мафиози, удивлялись потом зрители, отдавая должное таланту большого актера. Кстати, эту кинокартину называют последним фильмом с Мягковым, где у него по-настоящему горели глаза.

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