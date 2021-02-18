Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс

Это самый большой и тяжелый "марсианин" среди аппаратов НАСА. Весит 1025 кг, имеет длину 3 м, ширину - 2,7 м. Аппарат оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности. Марсоход Perseverance имеет шесть независимых колес, которые позволяют ему разворачиваться на месте на 360 градусов. Максимальная скорость на ровной твердой поверхности - немногим более 4 см/сек (0,14 км/ч).

Но самый настоящий "изюм": на борту ровера на Марс прилетел первый в истории марсианский вертолет Ingenuity. Это всего лишь миниатюрный дрон весом 1,8 кг. Однако он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли. Планируется, что "вертушка" будет запущена несколько раз.

Ingenuity имеет два соосных винта диаметром 1,2 м. Его высота - 80 см, масса - 1,8 кг. Вертолет сможет совершать полеты в течение 2-3 минут и на расстояние до 600 метров. Максимальная высота, на которую он способен подниматься - 5 метров. Аккумуляторами для него станут солнечные батареи. Дрон прикреплен к днищу планетохода. Планируется, что он будет отстыкован и начнет полеты через два месяца после посадки на Марс Perseverance.

Цель миссии - оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и возможность ее существования в прошлом, а также подготовка к высадке человека в будущем. Марсоход проведет ряд исследований и возьмет образцы грунтовых пород. В будущем они будут доставлены на Землю. По крайней мере, американцы попытаются.