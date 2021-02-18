Медведев: Мягков щедро дарил свое душевное тепло людям

Уход из жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова - невосполнимая утрата, уверен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Андрея Васильевича Мягкова. Его уход - это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме Медведева.

Он отдельно отметил, что Мягков был интеллигентным и благородным человеком, который "щедро дарил свое душевное тепло людям", ему были подвластны все сценические жанры: от трагедии до гротеска, а образы его героев всегда были разные, иногда диаметрально противоположные, но каждый из них был объединен силой драматического таланта артиста. "Каждую роль Андрей Васильевич играл с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры, с обаянием и мастерством импровизации, присущими только ему", - добавил зампред Совбеза.

"Добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - уверен Медведев.