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Рубрика: Экономика

Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков

Текст: Игорь Зубков
Рейтинговые агентства должны осознавать ответственность за публикацию негативных прогнозов по банковской системе, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"Профессиональные аналитики обычно работают именно в профессиональной сфере, не пытаясь подогреть эмоции, и это бывает чувствительно особенно в периоды стрессов", - сказала она на ежегодной встрече с руководством банков, организованной Ассоциацией банков России.

Фото: gettyimages
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Накануне свой регулярный прогноз опубликовало агентство "Эксперт РА", по его оценке, под риском на горизонте этого года находятся 33 банка.

Глава ЦБ считает, что эта сфера деятельности рейтинговых агентств не должна являться предметом регулирования со стороны Банка России, однако пообещала изучить международный опыт на этот счет.

"На мой взгляд, здесь с их стороны должно быть понимание рисков тех или иных оценок", - подчеркнула Набиуллина. Она отметила, что негативные прогнозы часто приурочены к крупным событиям в банковской индустрии (ежегодная встреча руководства ЦБ с банкирами как раз относится к таким событиям).

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков

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