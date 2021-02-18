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18.02.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Названы основные статьи расходов россиян на содержание автомобиля

Текст: Михаил Загайнов
Россияне в среднем тратят на содержание автомобиля около 108 тысяч рублей в год. Об этом говорится в исследовании, которое провели сервисы "СберАвто" и "СберМаркет".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Эксперты проанализировали средние расходы на техническое обслуживание, страховку, бензин, расходные материалы для семейных автомобилей среднего сегмента.

Фото: iStock
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Больше половины общей суммы расходов составили траты на бензин - порядка 57 тысяч рублей в год. Плановый техосмотр нового автомобиля у официального дилера (без акций и скидок) обойдется водителям ежегодно в среднем в 15 тысяч рублей.

Стоимость ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения будет стоить около 9,3 тысячи рублей.

На расходные материалы, по данным онлайн-сервиса "СберМаркет", водитель должен планировать чуть более 23 тысяч рублей.

"При покупке автомобиля важно учитывать сопутствующие расходы и уметь их минимизировать. Своевременное ТО позволит избежать затрат на незапланированный ремонт, а аккуратное вождение снизит стоимость ОСАГО", - рассказали "РГ" эксперты "СберАвто".