Названы пять опасностей "умного" дома

Первая. DDoS-атаки (одновременное отправление огромного числа запросов с разных адресов с целью вывести из строя сервер или механизм) уже давно стали промышленной платной услугой в черном секторе интернета. И используются для таких услуг как раз мощности "зомбированных" умных устройств, на которые удаленно без ведома владельца устанавливается бэкдор, в нужный момент активирующийся и направляющий все свои мощности не на полезную деятельность, а на атаку, например, "умного холодильника".

Вторая. Майнинг в прошлом году пошел на спад, однако теперь, с ростом курса основных криптовалют, он снова может войти в моду. Принцип здесь такой же, как и с ботнетом, только вирус другой: он сидит в фоне и заставляет смарт-ТВ, телефон или ноутбук добывать криптоденьги для неизвестного злоумышленника на другом конце света.

Третья. Самое "традиционное" и неприятное, что может случиться: заражение экосистемы троянским ПО. В этом случае троян рано или поздно доберется и до вашего телефона, ноутбука, а там уже рукой подать до кражи личных фотографий, платежных данных или сканов документов, если ваши устройства не защищены антивирусом или давно не обновлялись.

Четвертая. Еще две опасности связаны не с хакерами, а с самим устройством "умного дома". Теоретически производитель (точнее его недобросовестный сотрудник) может оставить себе бэкдор и следить за вашим "умным домом" без вашего ведома. Такие случаи единичны, но они случались. Например, в январе признали виновным технического сотрудника американской компании ADT, который подсматривал за людьми через умные камеры наблюдения.

Пятая. Наконец, совершенно точно периодически собирают информацию о том, что слышат, голосовые помощники (умные колонки). В дальнейшем эту информацию обрабатывают автоматически, чтобы повысить распознавание фраз искусственным интеллектом.