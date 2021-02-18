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Никита Михалков: Мягков был смешным импровизатором, хулиганом

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    18.02.2021, 13:29
Текст:   Олег Усков

Никита Михалков, сыгравший с Андреем Мягковым в мелодраме Эльдара Рязанова 1984 года "Жестокий романс", поделился воспоминаниями о коллеге. Назвав скончавшегося сегодня Мягкова "достойным человеком и настоящим мастером - смешным импровизатором, хулиганом".

Как подчеркнул в комментарии РИА Новости Никита Сергеевич, работать с Мягковым для него было огромным удовольствием.

"Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и Мастера - с большой буквы", - говорит Михалков. Отметив, что они не были никогда близко дружны, но режиссер ждал "любой картины с его участием, потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна".

Также Никита Сергеевич подчеркнул, что коллега всегда был для него загадочной фигурой - "настолько непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду".

Предварительной причиной смерти Андрея Мягкова, скончавшегося минувшей ночью у себя дома на руках у жены, названа острая сердечная недостаточность.

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