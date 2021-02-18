Опасно ли держать автомобиль под снегом

После снегопадов многие автомобилисты не спешат расчистить свои машины, оставляют их в сугробах и отправляются по делам на такси или на общественном транспорте. Вредно ли для техники находиться под снежной шапкой?

В морозную погоду рыхлый снег не слеживается и не образует плотной корки. Он даже имеет свойства термоизоляции, не давая кузову промерзать. Но стоит только наступить оттепели, как сугроб сомнется и покроется плотным настом.

Если плюсовая температура будет продолжаться, то вода начнет потихоньку просачиваться в стыки дверей, через уплотнители стекол. При повторном замерзании она начнет блокировать замки, манжеты и прочее, пишет aif.ru. Талая вода вредит и лакокрасочному покрытию, образуя наледи при похолодании.

Перед наступлением оттепели автомобиль следует очистить от снега. Пока он не слежался, сделать это будет несложно.

Для того, чтобы прогреть стоящую под снежной шапкой машину, некоторые автомобилисты применяют автозапуск двигателя. Однако делать этого не стоит. Тепло от мотора передастся кузову и капоту, снег начнет подтаивать. Когда двигатель остановит работу, то нижний слой сугроба вновь начнет подмерзать и кристаллизоваться, образуя корку, прилипающую к металлу.

Чем чаще автовладелец практикует автозапуск в сугробе - тем больше воды остается на кузове. Лакокрасочное покрытие начинает разрушаться из-за трещин, в которые попадает вода. Постепенно образуется ржавчина.

После таких процедур плотную корку льда на капоте будет сложно удалить щетками как обычный рыхлый снег. Ее придется убирать скребком, без царапин дело вряд ли обойдется. Для того, чтобы снять слежавшийся ледяной наст с автомобиля, лучше всего посетить закрытую мойку. Но делать это нужно при оттепели.