Назначение Хасимото призвано восстановить доверие общества к оргкомитету Игр, имидж которого подпортил инцидент с Мори. После его высказывания от работы на Олимпиаде в массовом порядке стали отказываться волонтеры. С неодобрением на слова Мори отреагировали известные спортсмены и крупные спонсоры соревнований, включая компанию Toyota. Хасимото предстоит в сжатые сроки вернуть оргкомитет к активной работе по подготовке к открытию турнира. В условиях пандемии коронавируса сделать это непросто. До состязаний осталось совсем мало времени. Уже 25 марта в префектуре Фукусима должна стартовать эстафета олимпийского огня. При этом начало Игр намечено на 23 июля. Сэйко Хасимото хорошо знакома с реальной жизнью атлетов. Она семь раз выступала на летних и зимних Олимпиадах. В 1992 году на дистанции 1500 метров завоевала бронзу Альбервиля по конькобежному спорту. После завершения спортивной карьеры Хасимото ушла в политику.