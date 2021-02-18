Новости

Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте 23:07
Астрофизики разгадали тайну загадочных радиовсплесков из далеких галактик 22:39
Путин присвоил генеральские звания военным и сотрудникам силовых структур 22:34
Захарова заявила о готовности России развивать отношения с Японией 22:14
Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали 21:11
Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения 21:07
Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V" 21:01
Росстат: В январе импорт мяса в Россию сократился почти вполовину 20:36
Население забрало из банков в январе почти 900 млрд рублей 20:30
СМИ: В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса 20:20
Захарова: РФ продолжит добиваться освобождения Ярошенко из тюрьмы в США 19:35
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 19:30
В мире развернуто более 140 коммерческих сетей 5G 19:19
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat 19:17
Приморская и Гродненская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве 19:12
Захарова: Соловьева объявили невъездным в Латвии на основании фейков 18:51
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова 18:46
Кокорин не сыграет в следующем матче "Фиорентины" 18:46
Избран новый патриарх Сербской православной церкви 18:43
В Минэкономразвития назвали число самозанятых россиян 18:30
ЦБ сообщил о сокращении обналичивания на фоне роста наличных в обращении 18:27
Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры 17:55
СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья 17:52
В Петербурге задержали лжеэлектриков, певших рэп про обман пенсионеров 17:52
Бари Алибасова спрятали от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за развода 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 21:50
Рубрика: В мире

В оргкомитете сменился босс

Олимпиадой в Токио займется женщина
Текст: Александр Ленин
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Новым главой оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио стала титулованная японская спортсменка Сэйко Хасимото. "Я приложу все силы для успешного проведения Олимпиады", - заявила японка после официального вступления в должность. На этом посту она сменила бывшего премьера Японии Ёсиро Мори, который на прошлой неделе был вынужден уйти в отставку на фоне скандала с сексистским заявлением.
Новая глава оргкомитета по проведению Олимпиады Сэйко Хасимото в прошлом была велогонщицей и конькобежкой. Фото: Reuters Новая глава оргкомитета по проведению Олимпиады Сэйко Хасимото в прошлом была велогонщицей и конькобежкой. Фото: Reuters
Новая глава оргкомитета по проведению Олимпиады Сэйко Хасимото в прошлом была велогонщицей и конькобежкой. Фото: Reuters

Назначение Хасимото призвано восстановить доверие общества к оргкомитету Игр, имидж которого подпортил инцидент с Мори. После его высказывания от работы на Олимпиаде в массовом порядке стали отказываться волонтеры. С неодобрением на слова Мори отреагировали известные спортсмены и крупные спонсоры соревнований, включая компанию Toyota. Хасимото предстоит в сжатые сроки вернуть оргкомитет к активной работе по подготовке к открытию турнира. В условиях пандемии коронавируса сделать это непросто. До состязаний осталось совсем мало времени. Уже 25 марта в префектуре Фукусима должна стартовать эстафета олимпийского огня. При этом начало Игр намечено на 23 июля. Сэйко Хасимото хорошо знакома с реальной жизнью атлетов. Она семь раз выступала на летних и зимних Олимпиадах. В 1992 году на дистанции 1500 метров завоевала бронзу Альбервиля по конькобежному спорту. После завершения спортивной карьеры Хасимото ушла в политику.

Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку
В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются