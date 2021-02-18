Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека о необходимости освобождения блогера Алексея Навального - недопустимая попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наше отношение вчера к этому решению было озвучено министром юстиции Константином Чуйченко", - напомнил Песков. "Решение неправомерное, это очень серьезная попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что с нашей точки зрения недопустимо", - подчеркнул он.

На вопрос о том, будет ли Россия рассматривать варианты выхода из Совета Европы и опасается ли их санкций​​​, Песков заметил: "Мы не ищем никакой конфронтации... Но с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность и явная ангажированность в их принятии вызывают у нас очень много вопросов".