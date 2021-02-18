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Рубрика: Общество

В Кремле оценили спрос на вакцину от коронавируса в России и за рубежом

Текст: Кира Латухина
Вакцинация от коронавируса в России идет нормальными темпами, спрос на прививку будет повышаться, дал прогноз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Вакцина поставляется во все регионы, сказал Песков. "Спрос на вакцину в регионах везде разный, население везде по-разному для себя принимает решение о вакцинации", - добавил он. "Мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться", - отметил пресс-секретарь президента.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Пока что внутренний спрос на эту прививку еще разгоняется, пояснил он, напомнив, что вакцинация - процесс добровольный. Так что сейчас всячески разъясняются преимущества и "спасительный эффект" прививки, в этой работе задействованы и СМИ, сказал Песков.

"Мобилизованы все производственные мощности, которые главным образом и в первую очередь работают на внутренний рынок. Вакцинация идет нормальными темпами, эти темпы будут увеличиваться по мере того, как все больше и больше граждан посчитают для себя необходимым сделать прививку", - уверен Песков.

В Москве нет дефицита вакцины и нет ажиотажа, также уточнил пресс-секретарь президента. Все происходит четко, без очередей, оценил он.

За границей спрос на российскую вакцину настолько высок, что существенно превышает производственные мощности, продолжил Песков. И идет очень активная работа по запуску, причем в самые ближайшие дни, производства российской вакцины в ряде зарубежных стран, объявил он. Оно будет покрывать потребности "заграницы", а отечественное производство работает на домашний рынок, отметил Песков, назвав абсолютным приоритетом здоровье российских граждан и внутренний рынок.

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