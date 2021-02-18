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18.02.2021 14:12
Рубрика: Власть

Песков предложил американцам меньше интересоваться "Северным потоком-2"

Текст: Кира Латухина
"Северный поток-2" касается энергобезопасности Европы и абсолютно не касается США, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Константин Завражин/РГ
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"Проект этот хороший, и абсолютно не касается энергообеспечения США. Он касается энергетической безопасности европейского континента. Особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями и так далее", - заметил Песков.

"В целом, конечно, наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком-2" и в большей степени интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос о сообщениях СМИ про переговоры между США и ФРГ по газопроводу "Северный поток-2", Песков сказал: "О переговорах мы ничего не знаем. Мы исходим из многочисленных заявлений коллег из ФРГ о необходимости завершения этого проекта - имеется в виду, что все-таки нужно достроить и запустить".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Газопровод "Северный поток-2"

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