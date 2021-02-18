Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину

В ближайшие дни может появиться ясность в отношении предложения американского бизнесмена Илона Маска пообщаться с президентом России в соцсети Clubhouse.

"Как раз сейчас работаем над тем, чтобы выяснить, что имелось в виду в приглашении Маска - общение именно в этой сети или в целом", - ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Пока точных деталей не имеем", - добавил он.

"Рассчитываем уже в ближайшие дни получить ясность по деталям этого предложения", - сообщил Песков.

Эта сеть действительно сейчас на слуху, сказал про Clubhouse пресс-секретарь президента и подчеркнул ажиотажный интерес к этому проекту и у граждан, и у специалистов-политологов в России.

"Наверное, нам не пристало говорить, хорошая или плохая, удобная или нет, и мы этого делать не будем", - не стал давать оценку соцсети Песков.