Почувствовали себя киборгами. Рабочие АвтоВАЗа протестировали экзоскелет

На производстве ПАП В0 был испытан экоскелет. Соответствующее видео появилось в паблике "Нетипичный АвтоВАЗ" в соцсети "ВКонтакте".

Тестирование проходило на участке установки колёс, где доля физического труда наиболее высока. На линии сборки работнику необходимо вручную достать колесо с лотка подачи, перенести его, установить на автомобиль.

Экзоскелет передаёт нагрузку при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета. Устройство также предназначено для увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений.

В видео сообщается, что розничная стоимость экзоскелета составляет 13 800 евро (около 1 227 000 рублей по нынешнему курсу). Если удастся договориться об оптовых поставках, то может выйти и дешевле.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу Lada. Выяснилось, что отечественный автопроизводитель пока не планирует внедрять новое устройство. На АвтоВАЗе проводилась лишь демонстрация экзоскелета.

"Это один из производителей этого оборудования демонстрировал одну из моделей. Никаких планов на это пока нет", - сообщил руководитель пресс-службы российской марки Сергей Ильинский.

Известно, что испытания экзоскелета прошли успешно. Не исключено, что в будущем данное устройство может быть внедрено и на постоянной основе. На производстве ПАП В0 выпускают Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero.

Кстати говоря, Hyundai и Ford уже начали использовать экзоскелеты на своих предприятиях.