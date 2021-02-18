Прототип BMW X6 сфотографировали с двумя экранами на передней панели

Родоначальник популярного сегодня сегмента купе-кроссоверов BMW X6 уже перенес две смены поколений. Современное поколение на шасси G06 вышло только в конце 2019 года и по-прежнему уверенно оспаривает статус лидера сегмента, однако прогресс неумолим и в компании уже усердно работают над модернизацией кроссовера.

Хотя выхода готовых серийных машин придется ждать больше года, первые прототипы обновленного BMW X6 G06 уже вышли на дороги Германии, фото публикует Motor1.

Чего они не несут точно, так это нового навесного оборудования: прототипы оборудованы стандартными бамперами, порогами и задней оптикой, а вместо фар технические световые приборы. Все эти элементы на модернизированной машине будут заменены новыми.

Зато перемены в интерьере уже различимы. Прежде всего селектор режимов трансмиссии в виде рычага будет заменен переключателем движкового типа. Такая замена даст свободный доступ к манипулятору медиасистемы iDrive.

Привычные мониторы приборного щитка и медиасистемы X6 вытянуты вширь планшетом с парой мониторов под общим экраном. Возможно, что проходит обкатка в полевых условиях нового софта на техническом электронном устройстве с более совершенными характеристиками. Будет ли с консоли обновленного X6 "стесан" козырек приборного щитка, и на его место водружен похожий планшет, утверждать наверняка пока нельзя.

Сегодня BMW X6 G06 предлагается в России с тремя двигателями на выбор - бензиновыми "шестеркой" (3,0 л, 340 л.с.) и "восьмеркой" (4,4 л, 530 л.с.) и дизелем (3,0 л, 249 л.с., 340 л.с., 400 л.с.). Цена автомобиля начинается от 6,65 млн рублей.

Фото: www.motor1.com