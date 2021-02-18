Путин встретится с Лукашенко 22 февраля

Президенты России и Беларуси встретятся на следующей неделе, 22 февраля, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - спрогнозировал Песков.

Повестка абсолютно понятна, заметил Песков. "Весь спектр двусторонних отношений и обмен мнениями по международной проблематике", - пояснил он.

"Александру Лукашенко наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание", - также заявил Песков.