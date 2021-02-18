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Рубрика: Экономика

Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Поставки российской вакцины "Спутник V" в Европу могут начаться после завершения массовой вакцинации россиян в июне 2021 года. Но сначала препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По данным ТАСС, уже назначены докладчики для процедуры регистрации вакцины в Евросоюзе. "Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики", - подчеркивается в сообщении, опубликованном в Twitter. Как только EMA одобрит "Спутник V", можно будет для его выпуска задействовать производственные мощности в Европе. Пока же Россия будет поставлять вакцину в Венгрию и некоторые другие страны ЕС, которые решили заказать вакцину напрямую.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для начала выпуска российской вакцины в Европе необходимы "инспекции предприятий по его производству". Российская сторона должна предоставить полный объем информации, подчеркнула она.

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