Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова.

Председатель правительства отметил яркие роли и незабываемые образы, созданные актером в кино и на сцене МХТ им. Чехова.

"Андрей Васильевич наделял своих героев особой искренностью и обаянием. Таким он был и на экране, и на прославленных подмостках, и в жизни", - говорится в телеграмме на сайте кабмина.

Советские и российский актер, народный артист Андрей Мягков умер 18 февраля. Прощание состоится в субботу или в воскресенье в МХТ.