Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся сегодня ночью на 83-м году жизни, состоится в МХТ имени Чехова, где служил актер.

Произойдет это 20 или 21 февраля, точная дата будет определена позже, - передает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Женовача.

"Пока решаем, 20 или 21, точную информацию сообщим позже", - сказал он.

Место похорон артиста также станет известно позднее.

Андрей Мягков скончался у себя дома в Москве на руках у жены. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.