Суд в Москве арестовал одного из задержанных ФСБ сторонников террористов

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хайдарова О.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2021 года", - сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. Хайдарову предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации.

Как сообщили ранее в четверг корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержания участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" прошли в 10 регионах страны - в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарских краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемых в квартирах, частных домах и торговых центрах. По данным источника ТАСС, задержанный в Москве Хайдаров работал в столице поваром.