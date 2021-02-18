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Рубрика: Происшествия

ФСБ провела в 10 регионах операцию против вербовщиков террористов

Текст: Иван Егоров
ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД провела очередную крупномасштабную спецоперацию против членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержания участников террористической организации прошли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарских краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемых в квартирах, частных домах и торговых центрах.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России

Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Федеральной службой войск национальной гвардии, МВД России, в рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

По данным ФСБ, установлено что задержанные, в том числе через интернет, распространяли среди жителей России воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям. Кроме того они занимались вербовкой российских мусульман в ряды международной террористической организации. Как отметили в спецслужбе, члены запрещённой "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"пропагандируют доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".

"По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении 7 задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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