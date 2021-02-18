"Тамбов" отказался от участия в Кубке России

В 1/8 финала "Тамбов" должен 21 февраля играть против "Локомотива". Ранее клуб уведомил РПЛ об отказе от выступления в молодежном первенстве.

Источники, знакомые с ситуацией, не исключают, что до конца текущей недели будет объявлено и об отказе от продолжения выступления в чемпионате России. Шансов на это, несмотря на помощь со стороны РФС и РПЛ, очень много. В таком случае "Тамбов" станет первым клубом в истории РПЛ, который не доиграл до конца сезона.

"Тамбов" имеет многомиллионные долги. Клубу запрещено регистрировать новых игроков. Зимой команду покинула большая группа футболистов.