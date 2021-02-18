Транзитные фуры не пустят на МКАД во время метелей

Новости

Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте 23:07
Астрофизики разгадали тайну загадочных радиовсплесков из далеких галактик 22:39
Путин присвоил генеральские звания военным и сотрудникам силовых структур 22:34
Захарова заявила о готовности России развивать отношения с Японией 22:14
Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали 21:11
Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения 21:07
Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V" 21:01
Росстат: В январе импорт мяса в Россию сократился почти вполовину 20:36
Население забрало из банков в январе почти 900 млрд рублей 20:30
СМИ: В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса 20:20
Захарова: РФ продолжит добиваться освобождения Ярошенко из тюрьмы в США 19:35
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 19:30
В мире развернуто более 140 коммерческих сетей 5G 19:19
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat 19:17
Приморская и Гродненская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве 19:12
Захарова: Соловьева объявили невъездным в Латвии на основании фейков 18:51
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова 18:46
Кокорин не сыграет в следующем матче "Фиорентины" 18:46
Избран новый патриарх Сербской православной церкви 18:43
В Минэкономразвития назвали число самозанятых россиян 18:30
ЦБ сообщил о сокращении обналичивания на фоне роста наличных в обращении 18:27
Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры 17:55
СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья 17:52
В Петербурге задержали лжеэлектриков, певших рэп про обман пенсионеров 17:52
Бари Алибасова спрятали от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за развода 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 22:44
Рубрика: Авто

Стой: снег идет

Транзитные фуры не пустят на МКАД во время метелей
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8387)
На 20 и 21 февраля на МКАД запретят въезд транзитным фурам без пропусков, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Это временная мера: прогнозируется новый снегопад, и длинномеры не должны мешать очистке дорог.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Для тех, у кого есть пропуска на въезд в город на машинах массой свыше 12 тонн, ничего не изменится. А вот для транзитного транспорта с 9.00 20 февраля по 9.00 22 февраля въезд на МКАД будет закрыт. Нужно будет строить альтернативный маршрут через ЦКАД. Власти надеются, что эта мера позволит быстрее справиться с очисткой трассы от снега и улучшит ситуацию с аварийностью.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москву возвращаются аномальные морозы

А с 5 мая изменятся правила въезда фур в Москву. С этой даты, отметили в дептрансе, пропуска смогут оформлять только владельцы фур. Таким образом будет исключено получение пропусков по "липовым" документам с помощью посредников-мошенников. Само оформление упростится. Например, на подачу документов на годовой пропуск будут давать не 30 дней, а 60. А на разовый - не 2 дня, а 4. "Это не должно повлиять на доставку продовольствия, - рассказал "РГ" помощник гендиректора "Азбуки вкуса" Андрей Чурсин. - Для тех, кто работает с легальными перевозчиками, ничего не изменится". При этом в дептрансе обратили внимание, что почти 15 процентов фур на МКАДе - транзитные. Дептранс намерен предлагать перевозчикам в качестве альтернативы достроенную часть ЦКАД. Новые правила позволят снизить количество аварий на МКАД на 20%.

В регионах Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии