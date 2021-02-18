Транзитные фуры не пустят на МКАД во время метелей

На 20 и 21 февраля на МКАД запретят въезд транзитным фурам без пропусков, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Это временная мера: прогнозируется новый снегопад, и длинномеры не должны мешать очистке дорог.

Для тех, у кого есть пропуска на въезд в город на машинах массой свыше 12 тонн, ничего не изменится. А вот для транзитного транспорта с 9.00 20 февраля по 9.00 22 февраля въезд на МКАД будет закрыт. Нужно будет строить альтернативный маршрут через ЦКАД. Власти надеются, что эта мера позволит быстрее справиться с очисткой трассы от снега и улучшит ситуацию с аварийностью.

А с 5 мая изменятся правила въезда фур в Москву. С этой даты, отметили в дептрансе, пропуска смогут оформлять только владельцы фур. Таким образом будет исключено получение пропусков по "липовым" документам с помощью посредников-мошенников. Само оформление упростится. Например, на подачу документов на годовой пропуск будут давать не 30 дней, а 60. А на разовый - не 2 дня, а 4. "Это не должно повлиять на доставку продовольствия, - рассказал "РГ" помощник гендиректора "Азбуки вкуса" Андрей Чурсин. - Для тех, кто работает с легальными перевозчиками, ничего не изменится". При этом в дептрансе обратили внимание, что почти 15 процентов фур на МКАДе - транзитные. Дептранс намерен предлагать перевозчикам в качестве альтернативы достроенную часть ЦКАД. Новые правила позволят снизить количество аварий на МКАД на 20%.