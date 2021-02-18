В Твери открылась лаборатория для школьников по изучению энергетики

В детском технопарке "Кванториум" в Твери при поддержке Калининской АЭС открылась лаборатория "ЭНЕРДЖИ". Станция профинансировала капитальный ремонт помещений и их оснащение специальным исследовательским оборудованием.

В лаборатории школьники смогут получить более глубокие знания в области современной энергетики, познакомятся с основами энергетических процессов и правилами техники безопасности. Одно из первых занятий было посвящено знакомству с КАЭС. Ребята побывали на онлайн-экскурсии, узнали о принципах работы предприятия, системах безопасности, о вкладе станции в развитие атомной энергетики России и территории ее присутствия.

Скоро цифровое и техническое образование станет доступным и для юных жителей города-спутника КАЭС Удомли. В этом году на базе удомельского колледжа планируется открытие Центра цифрового образования детей "IT-куб" и "Кванториума". Сейчас там продолжается ремонт помещений. Значительный вклад в создание технического кластера сделала Калининская АЭС, также средства были выделены из регионального и федерального бюджетов.