В Твери открылась лаборатория для школьников по изучению энергетики

Новости

В Москве столкнулись 10 автомобилей 13:11
Тим Бёртон снимет сериал-спин-офф "Семейки Аддамс" про Уэнзди 13:06
Китай впервые опередил США в качестве главного торгового партнера Евросоюза 13:00
575 городов претендуют на участие в программе преобразования промзон 12:55
Собянин: Андрей Мягков был органичен в любой роли 12:53
Средняя цена "однушки" в новостройках Москвы превысила 9 млн рублей 12:52
Лия Ахеджакова вспомнила о совместной работе с Андреем Мягковым 12:50
Начались международные клинические испытания российского препарата от COVID-19 12:44
Президент Татарстана вручил медали гендиректору и главному редактору "Российской газеты" 12:21
ЦБ решил не продлевать антикризисные послабления для банков 12:20
Трейлер экранизации Mortal Kombat заранее слили в Сеть 12:17
Глава ФАС рассказал о борьбе с телефонным спамом 12:17
Светлана Немоляева о смерти Мягкова: "Ушел и целый кусок моей жизни" 12:12
Глава ФАС объяснил претензии к сотовым операторам 12:07
Глава ФАС прокомментировал жалобы на тарифы ЖКХ 11:57
В мэрии Биробиджана и дома у главы города прошли обыски 11:57
Стали известны обстоятельства смерти Андрея Мягкова 11:55
Вузы самостоятельно определят формат выпускных экзаменов в 2021 году 11:55
"Вектор" наращивает производство вакцины "ЭпиВакКорона" 11:53
В мае для грузовиков заработают новые правила получения пропусков в Москву 11:49
Барбара Брыльска прокомментировала смерть Андрея Мягкова 11:46
Петербург пережил аномально морозную ночь 11:33
В Екатеринбурге на 23 февраля устроят салют из раритетных пушек 11:18
Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова 11:13
Силовики пришли с обыском в администрацию Среднеуральска 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 11:53

В Твери открылась лаборатория для школьников по изучению энергетики

В детском технопарке "Кванториум" в Твери при поддержке Калининской АЭС открылась лаборатория "ЭНЕРДЖИ". Станция профинансировала капитальный ремонт помещений и их оснащение специальным исследовательским оборудованием.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

В лаборатории школьники смогут получить более глубокие знания в области современной энергетики, познакомятся с основами энергетических процессов и правилами техники безопасности. Одно из первых занятий было посвящено знакомству с КАЭС. Ребята побывали на онлайн-экскурсии, узнали о принципах работы предприятия, системах безопасности, о вкладе станции в развитие атомной энергетики России и территории ее присутствия.

Фото: Калининская АЭС
Семь работников Калининской АЭС вошли в число лучших инженеров России

Скоро цифровое и техническое образование станет доступным и для юных жителей города-спутника КАЭС Удомли. В этом году на базе удомельского колледжа планируется открытие Центра цифрового образования детей "IT-куб" и "Кванториума". Сейчас там продолжается ремонт помещений. Значительный вклад в создание технического кластера сделала Калининская АЭС, также средства были выделены из регионального и федерального бюджетов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

Главное сегодня

Тестовые выплаты зарплат по номеру телефона начнутся в 2022 году
За сутки в России подтверждено 13 347 случаев COVID-19 в 85 регионах
ЦБ аннулировал лицензию у "дочки" французского банка
Минздрав назвал условие для проведения исследований "Спутника V" на детях
В Общественной палате предложили ввести новый праздничный день